Fiets gestolen uit bergruimte Tim Van Der Zeypen

03 augustus 2020

09u00 0

De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart naar een fietsdiefstal. Die gebeurde in de gemeenschappelijke berging van een appartementsgebouw in de Lindestraat. De dader geraakte binnen zonder schade aan te richting. Hij blijft spoorloos.