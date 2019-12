Fiets gestolen uit berging TVDZM

02 december 2019

Een dief is er in de Ravenbergstraat vandoor gegaan met een fiets. Die stond in de gemeenschappelijke berging van een appartement. De dief liet geen inbraaksporen achter. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek stond de fiets op slot.