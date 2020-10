Fiets gestolen uit appartement Tim Van Der Zeypen

07 oktober 2020

08u40 0

Een dief heeft in de gemeenschappelijke hal van een appartement op het Raghenoplein in Mechelen een fiets gestolen. De fiets bleek nochtans slotvast afgesloten. De dader liet volgens de politie van Mechelen-Willebroek geen inbraaksporen achter. Er is een onderzoek opgestart.