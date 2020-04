Fiets gestolen bij inbraak in appartement Tim Van Der Zeypen

28 april 2020

19u30

Dieven hebben in de Koningin Astridlaan ingebroken in een appartementsgebouw. De daders gingen ervandoor met een fiets. Deze stond in de gemeenschappelijke garage. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek werden er geen inbraaksporen achter gelaten. De daders worden opgespoord.