Fiets- en voetpadenteam werkte 18 gebreken weg op maand tijd Wannes Vansina

17 oktober 2019

Een maand na de oprichting heeft het fiets- en voetpadenteam van Mechelen achttien euvels aan het openbaar domein opgelost. Op de Brusselsesteenweg werd bijvoorbeeld een deel van het voetpad hersteld, op de Zennebrug in Hombeek een putje weggewerkt en in Muizen-Dorp werden boordstenen verlaagd en aanpassingen gedaan aan het fietspad. In dezelfde periode kreeg de stad wel 85 meldingen over mankementen aan fiets- en voetpaden. Voor 32 werd de opvolging reeds opgestart en materiaal besteld. Sommige vragen grotere infrastructuurwerken die meer tijd vragen. “Door een zichtbaar en wendbaar team binnen de uitvoeringsdiensten aan te stellen, onderstrepen we hoe belangrijk toegankelijke fiets- en voetpaden voor het stadsbestuur zijn”, aldus het stadsbestuur.