Fientje stelt ‘deurportretten’ van tijdens lockdown tentoon tijdens coronaproof buurtfeest Tim Van Der Zeypen

19 juli 2020

18u30 0 Mechelen Een coronaproof buurtfeest? Het kan. Dat bewezen de buurtbewoners van de Lange Nieuwstraat afgelopen zaterdag en zondag. De aanleiding voor het buurtfeest was een tentoonstelling van buurtbewoonster Fientje Moerman. Zij ging tijdens de lockdown van deur naar deur om portretten te maken van de buren.

Het idee van de foto-reeks ontstond kort na de start van lockdown en het begin van de coronacrisis. “Op dat moment begon ik me wat te vervelen”, zegt Fientje. “Dan is het idee ontstaan om de buurtbewoners te gaan fotograferen voor hun deur.” Heel wat buurtbewoners waren meteen verkocht aan het idee.

Gewapend met haar fototoestel, ging ze vervolgens langs bij een dertigtal buren uit een viertal omliggende straten. Oorspronkelijk werd er gedacht om nadien alle foto’s in de brievenbussen van de buren te gaan steken of ze te posten op een Facebookpagina. “Maar dan bedacht ik dat het ook wel leuk zou zijn om de foto’s na corona tentoon te stellen”, aldus Fientje

Coronaproof

Naar mate de eerste corongolf afnam, kwam er ook een mogelijke datum in beeld. De stad Mechelen ging akkoord en afgelopen zaterdag, en ook nog vandaag, organiseerde Fientje samen met Lesley Peeters, een andere buurtbewoonster, een feest voor alle buren uit de dichte omgeving.

“Volledig coronaproof”, benadrukt Fientje. “Iedereen droeg een mondmasker en er waren handgels voorzien.” Het buurtfeest lokte zaterdagavond een veertig tot vijftal buren. Het feest werd afgesloten met een optreden van lokale muzikant Rik Mercelis uit. Hij bracht enkele rock-covers.

“Beter leren kennen”

Ook vandaag vierden de buren nog feest. Deze keer werd de straat omgetoverd in een speelstraat. Terwijl de kinderen dus veilig op straat konden spelen, kwamen de buren samen om een glaasje champagne of cava te drinken. Het is de eerste keer dat de buurt samen kwamen voor een buurtfeest.

Buurtbewoners blikken nu al laaiend enthousiast terug op het geslaagde buurtfeest. “Niet alleen was het leuk om nog eens met zijn allen en in veilige omstandigheden samen te zijn”, zeggen Fientje en haar man Thomas nog. “Het was ook de gelegenheid om iedereen kog wat beter te leren kennen."

Fotografe

Niet enkel werd er door de buren enthousiast gereageerd op het buurtfeest, ook op de foto’s van Fientje werd er heel wat positieve feedback gegeven. “Ik ben geen fotografe, maar ik doe het wel heel graag. Ooit heb ik eens een cursus gevolgd. Het is dan ook leuk om te horen dat de mensen zo enthousiast zijn”, besluit Fientje.

Na de tentoonstelling in haar garage, zullen de foto’s worden uitgedeeld in de buurt.