Festival voor jong talent gaat online: “Blij toch iets te kunnen tonen” Wannes Vansina

19 april 2020

10u55 0 Mechelen ARSENAAL/LAZARUS zou deze paasvakantie bruisen van het experiment, maar corona stak daar een stokje voor. Outside In gaat er niet door. Maar niet alles is verloren: in de plaats kwam het online festival Outside in Uw Kot.

ARSENAAL/LAZARUS, H30, Socha, Cultuurcentrum Mechelen, TransfoCollect en Waka Waka Generation sloegen de handen in elkaar voor het festival Outside In. Ze zouden jong talent de kans geven om elkaar te ontmoeten en hun werk te tonen.

Plezier in uw kot

Het festival werd niet zomaar geschrapt, maar kreeg een digitaal alternatief op Facebook en Instagram. Zaterdagavond bracht een eerste lichting zijn verhaal voor de camera. “Op deze manier blijven we hoop en plezier brengen in ieders kot en krijgen de nieuwe makers toch de kans om zich te tonen”, zegt Lina Lauwens, publiekswerker bij ARSENAAL/LAZARUS.

Danseres en choreografe Stephanie Van Aken (29) beet de spits af. Ze werkt aan dansvoorstelling ‘Rough Magic’ tegen oktober. “We hadden als jonge makers allemaal naar Outside In uitgekeken. Blij dat we in de vorm van video toch kunnen laten proeven van de zaken waarmee we bezig zijn.”

Ze geeft nog online les als freelance dansdocent, maar voor het overige ligt alles stil. “Opdrachtgevers zijn meevoelend, maar deze situatie moet niet te lang duren. Anders wordt het wel heel erg zuur.”

De eerste aflevering van 10 minuten van Outside in Uw Kot herbekijken kan hier. Volgende week zaterdag om 20 uur volgt een tweede.