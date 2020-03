Festival van Vlaanderen Mechelen annuleert LUNALIA 2020 Els Dalemans

23 maart 2020

12u08 2 Mechelen Het Festival van Vlaanderen Mechelen annuleert LUNALIA 2020 naar aanleiding van de coronacrisis. “Ons voorjaarsfestival zou normaal gezien van 25 april tot 10 mei de Dijlestad inpalmen. Maar ieders gezondheid komt nu op de eerste plaats” klinkt het.

“Samen met onze partners - Kunstencentrum nona, Cultuurcentrum Mechelen en Filmhuis Mechelen- hebben we beslist om LUNALIA 2020, met als thema ‘Beethoven op de maan’, te schrappen. We bekijken de optie om in het najaar toch nog een Beethovenhappening te organiseren, maar het is nu nog te vroeg om hier heel concreet over te zijn”, zegt directeur Jelle Dierickx.

‘Musica Divina’

“We zullen in de loop van de komende dagen rechtstreeks contact opnemen met alle tickethouders, via mail of telefoon. Tegelijk bekijken we, in overleg met de betrokken artiesten, of we in een later stadium één of meerdere artistieke acties voor dit publiek kunnen aanbieden. Ondertussen bereiden we ook volop ons najaarsfestival ‘Musica Divina’ voor, dat van 18 september tot 4 oktober plaatsvindt in de Kempen.”