Felle garagebrand snel onder controle: schade is groot Tim Van Der Zeypen

17 april 2020

20u45 0 Mechelen Hulpdiensten zijn vrijdagavond omstreeks 19.20 uur moeten uitrukken naar de Stenenmolenstraat achter de Sint-Jozef-Colomakerk. Er was brand uitgebroken in een garagebox. Die brandde volledig uit.

Omwonenden merkten de brand als eerst op en verwittigde de brandweer. Het vuur woedde op dat moment a bijzonder hevig en ging gepaard met een hevige rookpluim die al van ver te zien was. De brandweerzone Rivierenland kwam massaal ter plaatse. Zij kregen het vuur snel onder controle.

De schade is wel groot. Alles in de garage, waaronder ook een Nissan Qashqai, brandde volledig uit. Even was er ook ontploffingsgevaar. Zo lagen er twee gasflessen in de garage. De brandweer haalde deze tijdig uit de garage en voorkwam zo dat ze ontploften. Buiten werden ze vervolgens een tijdlang afgekoeld.

Oorzaak onbekend

De garage staat los van een woning en in een doodlopende straat. Naast de garage stonden nog enkele andere houten schuurtjes. Ook zij brandden volledig uit. Momenteel is de brandweer nog steeds aan het nablussen. Vanuit de kazerne werd er ook nieuwe kledij aangeleverd.

De brandweermannen zullen ter plaatse van kledij moeten wisselen. Mogelijk is er bij de bluswerken een hoeveelheid asbest vrijgekomen. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand zal verder worden onderzocht door de politie van Mechelen-Willebroek.