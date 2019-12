Feestelijke stoet opent tentoonstelling ‘The Neverending Park’: “Hier kunnen Mechelaars ideeën bespreken om de stad nog beter te maken” Tim Van der Zeypen

08 december 2019

08u00 0 Mechelen In het Hof van Busleyden werd zaterdagnamiddag de expo The Neverending Park geopend. Dat gebeurde met een kleurrijke stoet en onder muzikale begeleiding van een fanfare door de stad. Tijdens de tentoonstelling worden nog tot maart 83 ideeën besproken om de stad nog beter te maken.

Het idee ontstond twee jaar geleden. De stad gaf Mechelaars elk een vierkante meter grond cadeau. “Iedereen mocht een voorstel doen hoe hij dat stukje grond zou invullen”, vertelt Mechels schepen Björn Siffer (Groen). Tot eind februari 2019 konden de Mechelaars voorstellen doen, in maart werden alle 206 ingestuurde ideeën bekeken. “Nu is de tijd gekomen om knopen door te hakken”, gaan de bedenkers verder. Van alle voorstellen werden 83 van de meest realiseerbare projecten geselecteerd en verzameld in de tentoonstelling The Neverending Park.

Samenleving

“Het is een uit hout opgebouwd park waar mensen terecht kunnen om een gesprek, discussie of debat over de ideeën met elkaar aan te gaan”, legt Sigrid Bosmans van museum Hof van Busleyden uit. Dat de stad het Hof van Busleyden uitkoos als locatie voor de tentoonstelling is niet zo onlogisch. “Dit is de onderbuik van onze stad”, meent schepen Siffer. “Zowel Thomas More als Desiderius Erasmus waren ooit hier op bezoek om na te denken hoe de samenleving er moest uitzien. Nu is aan de Mechelaars om hetzelfde te doen.”

Hier dachten ooit Erasmus en Thomas More na over de samenleving, nu is het aan de Mechelaars Schepen Björn Siffer (Groen)

De tentoonstelling loopt nog tot 15 maart. In 2021 wil de stad al enkele ideeën verwezenlijken. “Elke week komt een nieuw thema aan bod dat aansluit bij de ingediende voorstellen”, weet Bosmans. Het park is met uitzondering van woensdag, de sluitingsdag van het stadsmuseum, elke dag open.

Activiteiten

Elke dag van de week staat ook een nieuw activiteit gepland. “Zo is zondag toegankelijk voor iedereen en wordt maandag ingevuld door scholen. Dinsdag zijn er dan weer tafelgesprekken met experts gepland, op donderdag volgt een debatavond tussen denkers en tegendenkers rond het weekthema. Vrijdag wordt alle info over de vorige dagen verwerkt en op zaterdag worden de ideeën op tafel gesmeten om ze uit te werken.”

Meer info op de website van ‘The Neverending Park’.