Feest Podium staat in teken van #2800love Wannes Vansina

22 augustus 2019

Het nieuwe Feest Podium van Maanrock was donderdagmiddag nog niet helemaal klaar, maar het thema is duidelijk. Bouwer Tailormate zette de Maanrockuil minder prominent en koos voor het #2800love, de populaire hashtag op sociale media waarmee Maneblussers de liefde voor hun stad uitdrukken. “Het festival is er dankzij de Mechelaars. Het is er in het bijzonder voor hen. Daarom staat het ontwerp van het podium op de IJzerenleen dit jaar in het teken van #2800love”, verklaart voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo.