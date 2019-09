Fatiboombastic start crowdfunding voor verbrande instrumenten Wannes Vansina

03 september 2019

17u58 0 Mechelen De Mechelse drumband Fatiboombastic is met een geldinzameling gestart. Bij de brand in De Oude Weverij in de Nijverheidsstraat verloren de leden al hun instrumenten.

Door middel van crowdfundingplatform GoFundMe hopen de leden 5.000 euro in te zamelen. “10 jaar drumplezier ging in de vlammen op. We moeten letterlijk vanaf 0 herbeginnen. We hebben niets meer! We zijn denkbaar voor elke gift”, klinkt het. Fatiboombastic is tegelijk op zoek naar een nieuw repetitielokaal.

Hetzelfde geldt voor Armeense vereniging Ani en majorettekorps Va Et Vient, alsook voor Sjarabang, dat De Oude Weverij gebruikte voor zijn musicalrepetities. Zij krijgen intussen hulp uit de buurt. Het feestcomité van de Paardenkerkhofstraat werkt samen met andere verenigingen aan een benefiet. Vrijdagavond vindt een vergadering plaats. Wie wil helpen, kan contact opnemen via paardenkerkhofstraat@gmail.com.

De crowdfundingsactie vind je hier: https://www.gofundme.com/f/fatiboombastic.