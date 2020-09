Fantast gaat Monkies te lijf met terrasmeubilair Wannes Vansina

02 september 2020

15u47 1 Mechelen Zes maanden cel en 400 euro boete. Dat is de straf die de procureur des konings bij verstek vorderde tegen een man die in april vorig jaar horecazaak Monkies op de Botermarkt in Mechelen te lijf ging met terrasmeubilair.

De beklaagde belde destijds zelf naar de politie met het verhaal dat hij was overvallen en dat de daders zich in het pand schuilhielden, een verklaring die hij meteen nog twee keer wijzigde. Uit een getuigenverklaring en camerabeelden bleek echter dat hij met onder meer terrasmeubilair op de ramen en deuren was beginnen beuken en zich daarbij verwondde.

Zijn motief is niet bekend. Ook een latere verklaring raakte volgens de procureur kant noch wal. De burgerlijke partij, de curator van de horecazaak in vereffening, vroeg een schadevergoeding van bijna 1.300 euro. Beklaagde was reeds bekend voor een verslavingsproblematiek en werd al een aantal keer veroordeeld wegens intoxicatie.