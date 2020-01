Fans met beperking krijgen nieuwe dug-outs Wannes Vansina

17 januari 2020

20u14 0

Voor de Malinwa-supporters met een beperking is de topper tegen Standard vrijdagavond bijzonder aangenaam van start gegaan. Ze mochten plaatsnemen in vier nieuwe dug-outs voor de hoofdtribune. “Een investering van 20.000 euro”, zegt algemeen directeur Frank Lagast, “maar op die manier kunnen onze supporters in een rolstoel de actie op het veld van dichtbij meemaken op een unieke en comfortabele manier.” De dug-outs werden officieel geopend in aanwezigheid van een delegatie van het stadsbestuur en van Mechelen.