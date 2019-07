Fanfare organiseert Hibisa Fietszoektocht Wannes Vansina

02 juli 2019

16u20 0

Koninklijke Fanfare De Vrolijke Vrienden uit Hombeek-Heike organiseert deze zomer de tweede editie van de ‘Hibisa Fietszoektocht’. Dat is een 28 km lange fietstocht langs veelal autoluwe wegen, weilanden, bossen en kapelletjes in de buurt van Hombeek-Heike, Zemst en Eppegem. Deelname kan nog tot zondag 8 september. Deelnameformulieren kosten 10 euro. Vertrekpunt is Heike 64. Meer info op www.vrolijkevrienden.be.