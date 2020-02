Fan Park tijdens EK voetbal geen zekerheid: Stad schrijft concessie uit Wannes Vansina

05 februari 2020

16u42 2 Mechelen Mogelijk keert het Fan Park niet terug tijdens het EK voetbal. De stad Mechelen schrijft een concessie uit voor de grindparking aan de Spuibeekstraat, waardoor ook eventuele andere gegadigden er een evenement kunnen organiseren.

De stad geeft het terrein nabij De Nekker in concessie van 12 juni tot en met 12 juli. “De bedoeling is dat hier een zomerbar wordt uitgebaat die openbaar en gratis toegankelijk is voor iedereen. De kandidaten dienen een voorstel tot vergoeding bij hun aanvraag te voegen. De minimale vergoeding is vastgelegd op 5.000 euro”, zegt schepen van Financiën Koen Anciaux.

Bij de organisatie van het Fan Park was er niet echt een uitgewerkt reglement, al werd toen ook een (lagere) vergoeding betaald. “We hebben daarop een mondelinge klacht gekregen omdat we voorrang verleenden. Vandaar dat we het nu gestructureerder aanpakken”, verklaart de schepen.

De Rawberry Group, de organisator van het Fan Park tijdens het afgelopen WK en EK, lijkt niet verontrust. “We dienen eerstdaags een ijzersterk dossier in. We geloven dan ook sterk dat we elkaar in juni allemaal terugzien voor een volgende editie”, stelde ze woensdag de vele fans via sociale media gerust.

Volgens Roeland Tordoir komt de keuze van de stad ook niet als een verrassing. “Antwerpen en Sint-Niklaas doen dit ook. 5.000 euro lijkt ons ook een fair bedrag.” Al maakt het het financieel risico wel groter. Vier jaar geleden maakte het Fan Park verlies ten gevolge van de vele regen. Twee jaar geleden trok de organisatie zo’n 60.000 bezoekers.