Familie en vrienden zamelen geld in voor ongeneeslijk zieke Febe (7): “Zodat ze haar grootste dromen nog kan waarmaken” Wannes Vansina

14 april 2020

16u32 62 Mechelen Vrolijk, sociaal, lief en dol op roze en ‘#LikeMe’, maar helaas ook heel erg ziek. Dat is Febe (7) uit Mechelen. De kleine prinses vecht een strijd die ze niet kan winnen, tegen een kanker in haar hoofdje. Om de resterende tijd die het dappere meisje nog heeft zo mooi mogelijk te maken, startten familie, vrienden en collega’s twee inzamelacties. “De grootste dromen van Febe waarmaken, daar doen we het voor.”

Het dochtertje van Stephanie en Jelle kreeg op 7 februari plots koorts en zakte regelmatig door haar rechterbeen. “We hadden een personeelsfeest toen de mama van Febe belde dat ze naar spoed moest omdat het niet goed ging met Febe”, vertelt Frauke Van Thielen, een collega van Stephanie in het Imeldaziekenhuis. “Als verpleegkundigen wisten we dat het er niet goed uitzag.”

Dat bleek ook het geval. Op een CT-scan van het hoofdje van de leerling van basisschool Ursulinen was een gezwel te zien. Een diffuus glioom, een hersentumor, had zich diep in de hersenstam genesteld. Operatie of bestraling is geen optie. De enige mogelijkheid die de artsen hebben, is een langdurige en laaggradige chemo van 75 weken. Niet om haar te genezen, wel om haar toe te laten zo lang mogelijk van het leven te genieten.

Disleyland

“De dag na de diagnose hebben we beslist dat we iets moeten doen, opdat Febe nog alles kan doen dat ze wil doen”, zegt Frauke. Ze willen onder meer een bezoek aan Disneyland Parijs mogelijk maken, zodat Febe even alle zorgen kan vergeten tussen haar lievelingsprinsessen.

Tussen droom en daad staan financiële bezwaren in de weg en die willen de collega’s en familie en vrienden helpen wegnemen. De collega’s verkopen met een veertigtal (deels) zelfgemaakte beertjes, fleecedekentjes en potloodrollen. Niet eenvoudig, want tegelijkertijd strijden ze ook nog eens tegen het coronavirus.

Hartje voor Febe

Ten gevolge van het coronavirus kwam ook ‘Febes Prinsessenbenefiet’, gepland op 31 mei in Brasserie De Margriet, op losse schroeven te staan. Daarvoor sloegen de collega’s de handen in elkaar met Kimberly, Thalyssa en Tina: de tante van Febe en beste vriendinnen van de mama.

Die laatsten startten ondertussen met de actie ‘Hartje voor Febe’. Ook zij verkopen spulletjes om geld in te zamelen: bellenblazen, pennen, lippenbalsems en geluksengeltjes, allemaal met Febes naam op. De opbrengst gaat onder meer naar een mooie roze prinsessenkamer, een grote schommel in de tuin en een reisje naar Spanje met de familie. Vooral online, maar ook in frituur Eigen Kweek in de Geerdegemstraat. “Het is het enige dat we momenteel door de coronacrisis kunnen doen”, zegt tante Kimberly Garcia.

Weken of jaren?

Febe begrijpt volgens haar tante goed wat er gebeurt. “Ze heeft een boekje gekregen waarin staat uitgelegd dat ze slechte celletjes in haar hoofd heeft en dat de chemo die stuk moet maken. Helaas reageert ze niet altijd even goed op de behandeling. Haar bloedwaarden en neutrofielen zijn steeds te laag. Het enige dat ze niet weet, is wat de prognose is van haar ziekte. Haar broer van 11 weet het wel”, aldus Kimberly.

Het verhaal van Prinses Febe doet akelig veel denken aan dat van ‘Prinses Harte’, het meisje uit Muizen dat op 30 november 2012 in het ziekenhuis werd opgenomen en geen twee maanden later overleed. Zij is voor eeuwig zes jaar. “Het verhaal van Febe is hetzelfde. Hopelijk krijgt zij meer tijd”, hopen Frauke en Kimberly vurig. Maar of dat weken, maanden of jaren zijn, kan niemand zeggen.

Steunen

Wie de acties voor Febe wil steunen, vindt meer informatie op de Facebookpagina’s ‘Hartje voor Febe’ en ‘Prinsessen-avontuur voor Febe’.