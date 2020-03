Familie B. vrijgesproken nadat vete met andere familie eindigde op de rechtbank Tim Van Der Zeypen

18 maart 2020

12u45 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft vijf leden van de Mechels-Marokkaanse familie B. vrijgesproken. Vorige maand stonden ze terecht voor slagen en verwondingen. Een andere familie, waarmee de familie al enkele jaren in de clinch ligt, beweerde door hen te zijn aangevallen.

Het incident zou zich hebben afgespeeld in de zomer van 2017. “Er werd met een steen gegooid, bedreigingen geuit en er vielen ook enkele klappen”, klonk het vorige maand op zitting. De politie moest ingrijpen.

Het was overigens niet de eerste keer dat de politie tussenbeide moest komen. Beide familie leven al jaren met elkaar in onmin. Verschillende ruzies eindigden al op de rechtbank. Onder meer een incident dat in 2018 leidde tot een schietpartij in de Nekkerspoelstraat.

Geen zekerheid

Over de mogelijke klappen die in de zomer 2017 zouden zijn gevallen, is er volgens het parket nooit echte zekerheid gewest. De advocaten van de vijf verdachten,vroegen de vrijspraak. “Mijn cliënt is hierover zelfs nooit verhoord”, zei een van de startpleiters, Saïd Aboulakil.

De rechtbank volgde de pleidooien van de verdediging en sprak alle vijf leden van de familie B. vrij voor de feiten op basis van twijfel. De burgerlijke vordering van de tegenpartij werd door de vrijspraak van de familie dus ook ongegrond verklaard.