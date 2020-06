FAME Travel Designers gooit het over andere boeg: “Unieke feesten voor bubbels van tien en overnachten in garden iglo of glampingtenten” Toon Verheijen

17 juni 2020

11u35 0 Mechelen Het incentive en reisbureau FAME Travel Designers uit Mechelen gooit het door de coronacrisis over een andere boeg. Samen met Vandersmissen Feestservice uit Hoogstraten bieden ze nu exclusieve feestjes aan voor een bubbel van 10 personen met daarna de kans te overnachten in een glampingtent of een garden iglo. “Het spookte soms door ons hoofd om na 16 jaar de handdoek te gooien, maar dit is toch veel leuker’, lachen Nathalie en Elke.

Elke Van Zaelen en Nathalie Jacobs richtten zestien jaar geleden hun FAME Travel Designers op waarmee ze zich vooral richten op bedrijfsreizen in binnen- en buitenland, teambuilding meetings en evenementen. Geen standaardreizen ‘uit de boekskes’, maar alles op maat van de klant. En dan was daar plots die coronacrisis en kwam de ene na de andere annulering binnen. Net als heel de evenementensector viel ook bij Fame Travel Designers alles stil. “We hebben wel eens overwogen om de handdoek in de ring te gooien, maar dat ligt dan eigenlijk weer niet in onze aard. We zijn beginnen brainstormen want ergens mis je je job die je al zestien jaar doet. De lachende gezichten van de klanten.” En toen dachten ze aan het huwelijk van Nathalie dat ze zelf hadden georganiseerd en kwamen de twee dames op het idee iets rond huwelijken te doen.

Tenten

FAME richt zich nu volledig op het organiseren van kleine exclusieve (huwelijks)feesten en het werkt daarvoor samen met verschillende partners in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In het Antwerpse onder meer met Vandersmissen Feestservice. “We organiseren kleine evenementen voor bubbels tot tien personen”, vertellen Nathalie en Els. “Eerst gezellig samen wat eten en daarna de mogelijkheid om te overnachten in een luxe glampingtent op een unieke setting. We zorgen ook voor de volledige aankleding zoals sfeerverlichting en dergelijke. We hebben ook een speciale doorzichtige iglotent voor het koppel dat trouwt. We kunnen ook voor een op maat samengesteld feest in een veilige setting zorgen tot 50 personen.” Elke en Nathalie hebben vijf glampingtenten aangekocht. “Het is een investering en weten natuurlijk niet of ons nieuw concept aanslaat, maar ondernemen is investeren”, knipoogt Nathalie. “En bovendien kunnen we tenten altijd nog wel gebruiken. Laat ons nu maar hopen dat we bij heel wat mensen weer een smile op het gezicht kunnen toveren.” De tenten kunnen eventueel ook thuis in de tuin opgesteld worden.

Vandersmissen Feestservice is in elk geval blij dat het kan meewerken aan het idee van FAME want ook voor hen was alles stilgevallen. Geen feesten, geen meetings, geen festivals. “Heel wat feesten en evenementen zijn verplaatst naar 2021”, vertellen Liesbeth en Tinne Vandersmissen. “Op deze manier kunnen we toch weer een beetje aan de slag.”

http://www.fame-travel.be