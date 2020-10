Fair en Veggie-gids wijst weg naar duurzaam shoppen Wannes Vansina

07 oktober 2020

18u20 0

Mechelen lanceert naar aanleiding van de Week van de Fair Trade een vernieuwde versie van de Fair en Veggie-gids. De brochure biedt een overzicht van cafés, restaurants, hotels, winkels en supermarkten en werd gemaakt in samenwerking met EVA. “Meer en meer mensen kiezen er bewust voor om duurzamer en lokaal te gaan leven. Deze gids is een handig instrument”, zegt schepen Marina De Bie. De gids is verkrijgbaar bij UiT in Mechelen, het Huis van de Mechelaar, deelnemende handelaars en op vraag bij de dienst mondiaal beleid. Hij kan ook worden gedownload.

De Week van de Fairtrade vindt dit jaar plaats van 7 tot 17 oktober en wil de veelzijdigheid van fair trade laten zien. Meer info op weekvandefairtrade.be.