Facefilter Technopolis tovert wormen op je gezicht Wannes Vansina

20 december 2019

13u18 1 Mechelen Technopolis heeft vrijdag voor het eerst een eigen facefilter gelanceerd op Instagram. Hij tovert onder meer een wormenbaard op je gezicht.

Onder het motto ‘Prettige face-dagen’ wil Technopolis een breed publiek op een leuke en laagdrempelige manier in contact brengen met augmented reality en computer vision, de technologieën achter de immens populaire facefilters.

Vandaar dat het een eigen filter ‘Glibberbaard’ lanceerde op het Technopolis-profiel op Instagram. Wie deze gebruikt bij het maken van een selfie(video), ziet zichzelf met een originele kerstbaard van slijmerige wormen terwijl er vonken uit de oren komen.

“We hopen dat de facefilter jong en oud ook zal inspireren om tijdens de feestdagen nog eens langs te komen in Technopolis, want uiteindelijk gaat er niets boven zelf eens glibberwormen te maken of met eigen ogen de vonken in onze plasmabol aan het werk te zien”, zegt Ester Blockx, Marketing & Sales Director.

Om de zogenaamde ‘feestfilter’ snel bekend te maken bij kinderen en jongeren, schakelde Technopolis TikTok-influencers Celine en Michiel in.