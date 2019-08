Extra controleposten van politie tijdens start schooljaar Antoon Verbeeck

28 augustus 2019

14u59 2 Mechelen De start van het nieuwe schooljaar is in Mechelen meteen ook de kick-off van de actie ‘Veilig Schoolbegin’. Met extra controleposten maakt de politie tijdens de eerste weken van september elke weggebruiker attent op de nieuwe situatie op onze wegen.

“Op 1 september gaan ongeveer 40.000 kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, opnieuw naar school in Mechelen. Dat zorgt elk jaar opnieuw voor een plotse grote impact op de mobiliteit in en rond de stad en dus ook op de verkeersveiligheid. Met de actie willen we dus vooral sensibiliseren, de weggebruikers opnieuw laten wennen aan elkaar. Onze politie zal daarvoor in herkenbare uniformen aanwezig zijn. Op sommige plaatsen worden zij daarin bijgestaan door gemeenschapswachten”, verduidelijkt burgemeester Bart Somers (VLD-Groen-M+)

De actie is dus in de eerste plaats sensibiliserend. Toch zal politie ook extra toezicht houden op inbreuken die gemaakt worden door fietsers. Er komen een vijftiental toezichtsposten gedurende de twee eerste weken en er wordt ook personeel ingezet aan de scholen zelf. De politie zal bijvoorbeeld goede opstelplaatsen voor wachtende fietsers of voetgangers aanduiden. “Ook de geüniformeerde aanwezigheid alleen scherpt de alertheid van de weggebruikers aan”, klinkt het. ‘Veilig schoolbegin’ kadert in het verkeersveiligheidsplan van de lokale politie. De actie wordt visueel ondersteund met 9 spandoeken en mobiele tekstkarren op drukke invalswegen.