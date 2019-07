Extra ANPR-camera moet autoluwe buurt Wollemarkt beter afdwingen Wannes Vansina

14u10 1 Mechelen De zone rond de Wollemarkt achter de Sint-Romboutskathedraal behoort al sinds 2011 tot de autoluwe zone, maar krijgt binnenkort ook een camera om dat beter af te dwingen.

Alexander Vandermissen, schepen van Mobiliteit legt uit: “De camera zal vanaf 1 september controleren of enkel vergunninghouders binnenrijden tijdens de autoluwe uren. De nieuwe camera op de Wollemarkt achter de kathedraal controleert dit deel van de Wollemarkt, maar ook de Schoolstraat, Nieuwwerk en de Scheerstraat. Op deze manier vergewissen we ons ervan dat ook in dit deel van de autoluwe zone zo weinig mogelijk wagens rijden. Dit is cruciaal voor de aantrekkelijkheid van onze binnenstad en zorgt ervoor dat inwoners en bezoekers te voet of met de fiets kunnen genieten van Mechelen.”

Aan het regime op zich verandert niets. Niet-vergunninghouders mogen de zone niet in tussen 11 en 18 uur.