Expo belicht onbekende geschiedenis van Auschwitz Wannes Vansina

24 oktober 2019

18u34 0 Mechelen Kazerne Dossin in Mechelen heeft donderdag ‘Auschwitz.camp’ geopend, een expo die een ander licht werpt op hét symbool van de Holocaust. “Achter de horror schuilt er een verbazingwekkend verhaal van kolonisatie en industrie.”

Vanuit de Dossinkazerne werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 25.000 Joden en Romazigeuners naar Auschwitz gedeporteerd. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Bevrijding wil Kazerne Dossin het vaak ongekende verhaal achter Auschwitz vertellen. De expo analyseert hoe de gruwelijke massamoord van de nazi’s duidelijk verbonden was met hun koloniale drang. De Duitsers wilden namelijk het Poolse grondgebied dat ze na WOI verloren, recupereren, onder meer door de nieuwe Duitse industrie te exporteren. Het kamp leverde dwangarbeiders voor IG Farben, een nieuwe fabriek waar synthetisch rubber voor autobanden werd gemaakt.

“Het contrast tussen de moderne facelift die het Poolse stadje Oświęcim zou krijgen, en de erbarmelijke omstandigheden in het kamp, kon niet groter zijn”, licht algemeen directeur Christophe Busch toe.

Fotoalbums

Ook het leven in het kamp komt aan bod in de expo dankzij twee fotoalbums. Het album van de SS-officier Höcker illustreert het zorgeloze leven van de kampbewakers, terwijl het Lilly Jacobalbum het lot van de slachtoffers toont. Met foto’s van medecurator Hans Citroen, die een tijdlang in de buurt van het kamp woonde, toont de tentoonstelling wat er vandaag overblijft van deze geschiedenis. “We willen met onze expo bezoekers ook laten nadenken over herinneringseducatie, een belangrijk gegeven voor Kazerne Dossin.”

De tentoonstelling loopt tot 25 juni 2020. Ze is individueel te bezoeken of in groep met gids.