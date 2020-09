Expertklas ‘Mediawijsheid’ van Thomas More genomineerd voor M-awards: “Willen kinderen slim leren omgaan met internet” Els Dalemans

16 september 2020

18u28 1 Mechelen De lerarenopleiding van de Thomas More-hogeschool in Mechelen is genomineerd voor de M-awards. “Onze expertklas ‘Mediawijsheid’ ontwikkelt lessen en didactisch materiaal voor het basisonderwijs. Zo kunnen onze juffen en meesters in spe kinderen aanleren hoe ze wijs moeten omgaan met het internet”, zegt lector van de expertklas ‘Mediawijsheid’ Lise De Boeck.

“Slim aan de slag gaan met sociale en andere media, is net nu weer heel actueel. Wij willen kinderen in tijden van cyberpesten, sexting en fake news daarom op een speelse manier aanleren hoe ze op een slimme manier gebruik maken van het internet en waar ze op moeten letten als ze hun favoriete apps gebruiken. Maar dan moeten natuurlijk ook de toekomstige juffen en meesters weten hoe ze dit best aanpakken.”

Valkuilen

“Daarom gingen we bij Thomas More voor een expertklas Mediawijsheid. Laatstejaarsstudenten Leraar Lager Onderwijs kunnen in hun derde jaar kiezen voor deze expertklas. Ze leren er hoe ze op een ‘wijze’ manier met -sociale media kunnen omgaan, hoe ze die kunnen gebruiken, welke valkuilen ze moeten vermijden, en vooral hoe ze zelf hun toekomstige leerlingen ‘mediawijzer’ kunnen maken.”

Workshops

“In onze expertklas worden ook workshops uitgewerkt voor de lagere school en ontwikkelen we samen didactisch materiaal. Hiervoor werkte de opleiding onder andere samen met kinder- en jeugdzender Ketnet en het kenniscentrum Mediawijs. Deze aanpak is uniek in Vlaanderen, daarom werd dit opleidingsonderdeel genomineerd voor de M-awards. Met deze prijs wil het Kenniscentrum Mediawijsheid zichtbaarheid geven aan initiatieven en projecten die mediawijsheid in de kijker zetten.”