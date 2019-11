Exellys wint derde award op zes maanden tijd Wannes Vansina

15 november 2019

Het Mechelse bedrijf voor ingenieurs en IT-professionals Exellys werd donderdagavond verkozen tot ‘Best HR Game Changer of the Year’ tijdens de HR Excellence Awards. De professionele jury bekroonde het Exellys-team omwille van haar veelbelovende en innovatief technologische aanbod en klantgerichte bedrijfscultuur. “De persoonlijke ontwikkeling van onze consultants staat centraal bij Exellys. Hierdoor versnellen we onrechtstreeks ook de groei van onze klanten, wat op zijn beurt dan weer resulteert in de groei van ons eigen bedrijf”, verklaart CEO Raf Seymus de bekroning. In mei won het ook al de IT Sourcing Company of the Year award van DataNews en vorige maand werd het Mechelse bedrijf door Unizo uitgeroepen tot “Meest beloftevolle KMO van de provincie Antwerpen”.