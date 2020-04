Examens kunstonderwijs maken plaats voor permanente evaluatie Wannes Vansina

17 april 2020

16u34 0 Mechelen Het college van burgemeester en schepenen van Mechelen heeft beslist om in het kader van de coronacrisis het evaluatiereglement in het kunstonderwijs eenmalig aan te passen. Dat om de Academie, het Conservatorium en de Beiaardschool toe te laten om de examens en toonmomenten te vervangen door een permanente evaluatie.

“Daarbij beslissen de leerkrachten en de klassenraad samen of een student competent genoeg is om naar een volgend jaar te gaan”, legt Cultuurschepen Björn Siffer uit. “De mogelijkheid is in het decreet op het kunstonderwijs uit 2017 expliciet opgenomen en dat komt nu goed van pas.” Mochten de scholen toch snel weer heropenen en daardoor toch tijd hebben om examens en toonmomenten te organiseren, dan kunnen ze alsnog terugvallen op de oude regeling.