Ex-voorzitter Racing en oud-notaris Marcel Leemans overleden Wannes Vansina

04 december 2019

10u59 0 Mechelen Racing Mechelen is in rouw na het overlijden van oud-voorzitter Marcel Leemans. Hij werd maandag plots onwel; hulp kon niet meer baten. Hij werd 75.

Leemans werd voorzitter in 1999 in de turbulente tijd na de ‘Georgische periode’. De viering van het 100-jarige bestaan van Racing in de zomer van 2004 was zijn laatste wapenfeit.

“Marcel Leemans bestuurde Racing als een goeie huisvader: als er geen euro binnenkwam, ging er ook geen euro buiten. Hij ging er prat op dat er niet met zwart geld gewerkt werd en dat hij de club schuldenvrij overliet aan zijn opvolger Joël Hendrickx”, aldus zijn club.

Leemans was ook bekend als notaris. Hij had zijn kantoor aan de vaart. De uitvaart vindt plaats in intieme kring.