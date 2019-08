Ex-voetballer KV Piet den Boer is G-Sportambassadeur van de stad Mechelen Antoon Verbeeck

07 augustus 2019

17u52 0 Mechelen Ex-profvoetballer Piet den Boer is de komende drie jaar de G-Sportambassadeur van de stad Mechelen. De G-sport extra onder de aandacht brengen wordt de voornaamste taak van den Boer.

Het stadsbestuur kwam niet zomaar uit bij de voormalige spits van KV Mechelen. Met de aanstelling van Pieter den Boer weet de stad een boegbeeld van de G-sport aan te trekken. “Dankzij een uitgebreid netwerk van ‘The Foundation Mechelen’, ‘Peterschap Mieke Vervoort’ en ‘Special Olympics’ alsook betrokkenheid bij diverse evenementen zoals de ‘Football Kick-off’ (G-voetbal), ‘G-hockey’, ‘Sterren op de grasmat’ en het ‘Benefietconcert in de St. Romboutskathedraal’ is den Boer uitstekend geplaatst voor een rol als ambassadeur. Het is de ambitie om onder meer dankzij dit netwerk grote stappen vooruit te zetten op het terrein”, klinkt het.

“Ik stel het zeer op prijs dat ik de komende jaren het uithangbord ben van de vrijwilligers die in Mechelen zich inzetten voor de G-sport”, reageert den Boer. “De Mechelaar motiveren om een G-wedstrijd bij te wonen en personen met een beperking aanzetten tot sporten, behoren tot mijn ambities. Het is de bedoeling dat ik als ambassadeur de G-sport wat meer in de kijker zet. Ik zal samen met de stad enkele activiteiten uitwerken.”

Aanbod verruimen

“Met het promoten van G-sport willen we in de eerste plaats het aanbod voor personen met een beperking verruimen. Hierbij hebben we zowel aandacht voor ‘inclusief sporten’, sporten voor mensen met en zonder beperking, als ‘exclusief sporten’ waarbij mensen met een beperking apart kunnen sporten binnen de club. Vandaag is G-sport helaas ook nog al te vaak niet bekend bij het brede publiek. Daarom willen we de Mechelaars informeren en sensibiliseren rond dit thema”, zegt Abdrahman Labsir (Open Vld), schepen van Sport in Mechelen. “Met het aanstellen van Piet den Boer als G-sportambassadeur zien we heel wat mogelijkheden om G-sport extra onder de aandacht te brengen”, vult Alexander Vandersmissen (Open Vld) aan, die als schepen bevoegd is voor het beleid voor personen met een beperking. “Als stad onderstrepen we zo onze ambitie om een open en inclusief beleid te voeren ten aanzien van álle Mechelaars. Dat we daarbij ook nadrukkelijk aandacht moeten hebben voor personen met een beperking is een evidentie.”

G-sport zit in mijn hart. Ik ga me hoe dan ook blijven inzetten

voor de G-sporters en voor de vele vrijwilligers

die het allemaal mogelijk maken Piet den Boer

“Momenteel zijn we al concreet aan het werk rond het G-sportbeleid”, vertelt den Boer. “Zo zijn we aan het onderzoeken of bij de lokale fitnesszaken het aanbod voor personen met een beperking nog toegankelijker kan gemaakt worden. Mijn ambassadeurschap duurt nu drie jaar, maar daarna stopt het niet voor mij. G-sport zit in mijn hart. Ik ga me hoe dan ook blijven inzetten voor de G-sporters en de vele vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken.”

