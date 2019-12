Ex verlinkt man (33) bij de politie: “Hij heeft een kleine cannabisplantage in de tuin staan” TVDZM

11 december 2019

16u00 0 Mechelen Een 33-jarige man stond vanochtend samen met zijn huidige vriendin (35) voor de rechter in Mechelen. Beiden moesten zich verantwoorden voor het uitbaten van een cannabisplantage. Het was de ex van de 33-jarige Mechelaar die de politie verwittigde en foto’s van de plantage toonde.

“Bij een huiszoeking werden er zo’n tien plantjes gevonden in de tuin”, vertelde procureur des konings Lieselotte Claessens. Zij eiste tegen beiden een geldboete van tweehonderd euro. Het koppel ontkende niet dat er een cannabisplantage in de tuin stond. “Ik gebruikte cannabis om rustig te worden”, klonk het bij de man. De verdediging vroeg de vrijspraak voor de 35-jarige vrouw. “Zij heeft geen drugsprobleem en gebruikt zelfs geen drugs”, zei hun raadsman Dieter Van Hemelryck. “Haar vriend beseft nu intussen dat er een probleem was en wil er ook aan werken. Sinds de huiszoeking gebruikt hij alvast geen drugs meer. Voor hem vraag ik een opschorting van straf.” Een vonnis in de zaak volgt op 8 januari.