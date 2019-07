Ex-piloot stalkt Mechelse dokteres jaar lang: duizenden mails en talloze ongewenste bezoeken Tim Van der Zeypen

12 juli 2019

11u30 0 Mechelen Een ex-piloot heeft zich voor de rechtbank in Mechelen moeten komen verantwoorden voor belaging van een dokteres. Beiden hadden een relatie maar nadat de vrouw de relatie had beëindigd, begon de man haar lastig te vallen met een eindeloze barrage aan mails en ongewenste bezoekjes. Het parket eiste een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel.

“Genoeg is genoeg”, moet de Mechelse dokteres in 2018 hebben gedacht toen ze na ruim een jaar lastig te zijn gevallen naar de politie stapte en klacht indiende tegen de voormalige piloot. Niet enkel stuurde de man duizenden mails maar hij zorgde ook voor heel wat overlast door verschillende ongewenste bezoekjes in de buurt van haar woning én haar praktijk.

Zo ging de ex-piloot volgens het parket toevallig boodschappen doen in een supermarkt vlak in de buurt van haar woning. Verder probeerde hij haar ook meermaals op subtiele wijze te ontmoeten en gaf hij haar op als huisarts telkens hij werd opgenomen in het ziekenhuis. “Volgens het protocol moest mijn cliënte hem dan wel opnieuw opzoeken”, zei meester Frédéric Thiebaut op zitting. Hij nam het op voor de dokteres.

“Narcistisch”

Zij kwam zich burgerlijke partij stellen en vroeg een morele en materiële schadevergoeding van 2.500 euro. Na de klacht destijds, werd de ex-piloot opgepakt en verhoord. De onderzoeksrechter liet hem vrij onder voorwaarden en oordeelde dat de piloot een cursus moest gaan volgen maar ook onderzocht moest worden door een psychiater.

“Die kwam tot de conclusie dat meneer enkele narcistische kantjes vertoond en er een heel groot recidivegevaar is”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. De raadsman van de dokteres vulde aan: “Een voorbeeld daarvan is de raadkamer, een tijdje geleden. Toen vroeg meneer me om de groetjes over te maken aan mijn cliënte.”

“Verkeerd gehandeld”

Het parket eiste een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel alsook een geldboete van 800 euro. De verdediging betwistte de feiten niet maar vroeg de rechtbank om daar niet op in te gaan. “Mijn cliënt heeft inderdaad verkeerd gereageerd. Hij had meteen moeten stoppen nadat zij een mail met die specifieke vraag heeft gestuurd. Maar mijn cliënt had het gevoel dat hij iets moest oplossen”, aldus strafpleiter Bart Van Marcke.

Hij verdedigde de ex-piloot en verwees verder naar de relatie die de twee ooit met elkaar hadden. “Die ontstond vanuit een dokter-patiëntrelatie en was tamelijk stormachtig. Toen die relatie tot een einde kwam, had hij het emotioneel erg moeilijk.”

Boodschappen

Een vonnis in de zaal volgt wellicht pas na het gerechtelijk verlof. Intussen vroeg rechter Suzy Vanhoonacker om het slachtoffer met rust te laten. “Maar ik doe boodschappen in haar buurt”, zei de ex-piloot. “Dan zal u die vanaf nu elders moeten doen”, aldus de rechter.