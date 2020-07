Evi ontwerpt juwelen voor 20-tal boetieks en kapsalons: “Als kind al gepassioneerd door oorbellen” Wannes Vansina

24 juli 2020

12u18 13 Mechelen De naam Evi Juwelen doet mogelijk niet meteen een belletje rinkelen, maar de kans dat je al sierraden van haar hand hebt gezien, is groot. Ontwerpster Evi De Roeck (32) uit Leest verkoopt al op een twintigtal adressen, van boetieks over schoonheidssalons tot kappers.

Evi richtte haar juwelenatelier in april vorig jaar op vanuit een passie voor juwelen. Die heeft ze al van kindsbeen af. “Ging ik als kind met mama naar Mechelen, dan kreeg ik elke keer een paar oorbellen”, herinnert ze zich.

Ze leerde zichzelf hoe leuke hangertjes te maken. “Aanvankelijk voor nichtjes en vriendinnen. Dat mijn man – elektricien Wim Slachmuylders - zelfstandige is, verkleinde de stap om in bijberoep zelf een bedrijfje op te starten. Vaak zit in oorbellen of kettingen te maken in zijn bureau.”

Home party’s

Intussen telt ze een 20-tal verkoopadresjes, veelal in het Mechelse, gaande van boetieks over schoonheidssalons tot kappers. Daarnaast doet Evi ook marktjes en beurzen en organiseert ze thuisverkopen en home party’s. Verder kunnen juweeltjes worden besteld via haar Facebook- en Instagrampagina.

“Mijn ontwerpen zijn bedoeld voor jong en oud. Vaak zijn ze geïnspireerd door geometrische vormen. Ik gebruik vaak zwart en goud, al heb ik in de zomer ook wel kleurtjes. Wekelijks heb ik nieuwe modellen, want vaak maak ik van een ontwerp maar enkele stuks of zelfs maar een.”

Assorti

Ze werkt ook op maat. “Morgen komt er bijvoorbeeld een klant die net een gele jumpsuit heeft gekocht en die daar iets assorti bij wil hebben. Dat gebeurt wel vaker, dat mensen met kledingstukken tot bij mij komen.”

Ze hecht veel belang aan budgetvriendelijkheid. Haar juweeltjes kosten gemiddeld 12 euro. “Daardoor zijn ze voor iedereen toegankelijk. Ik vind dat belangrijk.”

Evi zou graag een pop-up winkel openen. “Maar dat is zeker niet voor meteen omwille van corona.”