Eva Giolo wint derde Cedric Willemen Award Wannes Vansina

19 november 2019

09u53 0 Mechelen Visueel kunstenaar Eva Giolo uit Brussel heeft in Mechelen de Cedric Willemen Award gewonnen. Ze kreeg de prijs voor ‘A Tongue Called Mother’, een film die de relatie uitbeeldt tussen taal, gebaren en verbondenheid.

Giolo legde langzaam de bewegingen en woorden vast van drie generaties vrouwen in hetzelfde gezin. “Terwijl het kind leert lezen, zie je de vergankelijkheid van het woord zichtbaar worden bij de oma. De moeder slaat een brug tussen deze twee werelden”, luidt de beschrijving van de film.

De jury loofde de winnares voor haar sterke eigen beeldtaal. “Mijn werk legt zich toe op verhalen over liefde en verlies, over tijd en geheugen, over taal en identiteit. Ik probeer steeds om persoonlijke verhalen om te buigen naar een bepaalde vorm zodat het persoonlijke bewaard blijft, maar toch een universeel karakter krijgt”, zegt Giolo.

Het levert haar een geldprijs van 2.500 euro op. Met de prijs wil de bouwgroep Willemen jonge en beloftevolle Belgische videokunstenaars de kans geven om zich verder te ontplooien. De award ontstond ter ere van Cedric Willemen, die in 2015 overleed.