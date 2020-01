Euro Shop opent in zomer in voormalige Carrefour: “Steken geheel in modern en fris jasje” Wannes Vansina

28 januari 2020

19u07 86 Mechelen De voormalige Carrefour in Mechelen Noord krijgt een nieuwe invulling. Er werd bij de stad een omgevingsvergunning aangevraagd voor de komst van het non-food warenhuis Euro Shop.

De voormalige winkel van Carrefour sloot op 31 juli 2010 de deuren. Sindsdien is de parking een vrijhaven voor wie niet bereid is parkeergeld te betalen, tot daar begin dit jaar plots een bord kwam ‘PRIVE PARKING. Afgesloten vanaf 1 januari 2020’, al veranderde dat in de praktijk niet veel.

Nu blijkt ook waarom. Bij de stad werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor het exploiteren van een kleine handelsactiviteit in de voormalige Carrefour. Het gaat om een non-food warenhuis Euro Shop.

“Grondige opfrissing”

De keten met zes vestigingen in West- en Oost-Vlaanderen en een in Henegouwen wil tegen de zomer openen en brengt met de ‘wedden dat we ’t hebben’ een zeer ruim assortiment non-food producten. “Het pand ondergaat de komende maanden een grondige opfrissing, waarbij alles in het werk gesteld wordt om het geheel terug in een modern en fris jasje te steken in lijn met het Euro Shop concept”, meldt manager Miguel Bethuyne.

De opening van de nieuwe winkel zorgt voor een aanzienlijke bijkomende tewerkstelling. Het gaat concreet over een 70-tal nieuwe jobs. Bij de uitwerking van het business plan en het aangeboden assortiment werd volgens de keten rekening gehouden met het aanwezige aanbod van de binnenstad om synergie te creëren met de bestaande zaken.

Parkeerders

Gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) vraagt zich intussen af waar de parkeerders naartoe moeten. “Parking Rode Kruisplein is meestal volzet door de komst van het Van der Valk-hotel. Gebruikers verplaatsen zich naar de woonstraten.”

Volgens schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Vld-Groen-M+) is het de eigenaar zijn goed recht om de 254 parkeerplaatsen af te sluiten. “Parkeerders kunnen terecht op het Rode Kruisplein en in centrumparking Tinel, beide op loopafstand gelegen.”