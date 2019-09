Ervaren ober maakt met Oskar droom waar op Grote Markt Wannes Vansina

27 september 2019

13u50 1 Mechelen Sven Verpoucke (42) heeft op de Mechelse Grote Markt restaurant Oskar geopend. Hij wil er iets anders brengen.

Oskar, vernoemd naar zijn jongste petekind, wil bezoekers iets anders bieden. “Ik wil mij onderscheiden van de rest van de Grote Markt. Bij ons geen spaghetti of croque-monsieur, wel een beperkte kaart met vijf voorgerechten, vier hoofdgerechten – twee vlees, twee vis – en vijf desserts. We wisselen maandelijks, maar onze Argentijnse zesrib en a la minute gesneden pata negra blijven. We zijn als restaurant geopend van 12 tot 14.30 en van 18 tot 22 uur, tussendoor kunnen bezoekers iets komen drinken.”

De ervaren ober werkte bijna 25 jaar in verschillende grote zaken, onder meer Den Beer, Café Belge, Lamot en Brouwerij Het Anker. “Ik hoorde toevallig dat Kapriz over te nemen stond. Dit is natuurlijk een A-locatie, en dan nog aan de zonnekant ook. Drie weken heb ik geschilderd en herschikt. Met de opening maak ik een droom waar”, vertelt de in Zemst getogen Mechelaar.

In Oskar doet hij de zaal alleen. “Een groot probleem in de horeca is de zeer hoge personeelskost. Daardoor gaan veel zaken er onderdoor. Vandaar”, verklaart hij. In de keuken: Nicholas Carlier, die eerder in het recent gesloten Bistro Fien in Leest stond. “Een jonge gast van 22, maar gepassioneerd en met heel veel kwaliteiten.”

Oskar is alle dagen geopend behalve op woensdag en donderdag. Meer info: www.facebook.com/OskarMechelen.