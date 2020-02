Eregemeenteraadslid Germaine Peeters overleden Wannes Vansina

03 februari 2020

16u10 4 Mechelen Germaine Peeters, eregemeenteraadslid in Mechelen, is afgelopen nacht overleden. Ze werd 100. In 2012 maakte ze nog een politieke terugkeer door op 93-jarige leeftijd deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Peeters zetelde 24 jaar lang in de Mechelse gemeenteraad, van 65 tot 88, maar was al actief in de politiek kort voor de Tweede Wereldoorlog. In 2012 wist CD&V haar te overtuigen om op de lijst te staan. “Ik wil van Mechelen een stad maken waarin ouderen niet teveel zijn”, luidde haar motivatie.

Ze voerde toen campagne vanuit haar voordeur op de Liersesteenweg en behaalde van op de 39ste plaats 155 voorkeurstemmen. De ongehuwde Mechelse was niet alleen politiek actief, maar zette zich ook in bij Okra en Ziekenzorg en organiseerde voor de Sint-Jansparochie elk jaar een bedevaart naar Scherpenheuvel.

Buren

Germaine Peeters overleed in woonzorgcentrum Zonnetij in Aartselaar. De uitvaartplechtigheid vindt nu zaterdag plaats om 10 uur in de Sint-Janskerk. Deze wordt niet door familie georganiseerd, die had ze niet meer, wel door de buren.

“We hebben 42 jaar naast haar gewoond”, zegt José Mertens. “Ze was zuinig op haar eigen, maar heel gul voor de medemens. Ze was heel graag gezien in de buurt. Regelmatig komen buren vragen hoe het met haar is, daarnet nog, hoewel ze al vijf jaar in dat woonzorgcentrum woonde.”

Het was Peeters wens om een uitvaart te krijgen in de Sint-janskerk en om vervolgens te worden bijgezet bij haar ouders.