Enkelband voor mogelijke drugdealer (18) TVDZM

10 december 2019

Een achttienjarige uit Mechelen heeft een enkelband gekregen. De tiener wordt verdacht voor het verhandelen van drugs. Eind vorige week werd hij door de politie van Mechelen-Willebroek opgepakt na een achtervolging over de Mechelse ring. Op het moment van zijn arrestatie was hij in het bezit van een aantal pakjes cannabis en hasj. “Nadat zijn wagen werd doorzocht, troffen we verder ook nog drie gsm’s, een aanzienlijke geldsom en nog drugs (40 gram cocaïne en 140 gram cannabis, red.) aan”, meldde de politie afgelopen weekend. De man werd gearresteerd en aangehouden door de politie. De raadkamer verlengde die aanhouding vanmiddag en gaf hem een enkelband. Het onderzoek gaat intussen verder.