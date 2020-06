Energiepunt geeft 1%-leningen voor Mechelaars die renoveren Wannes Vansina

10 juni 2020

12u35 0 Mechelen Energiepunt Mechelen biedt vanaf oktober opnieuw 1%-leningen aan Mechelaars aan die willen renoveren. De stad maakt er twee miljoen euro voor vrij, goed voor minstens 133 leningen.

De stad bood de leningen al aan tot 2019, toen deels met middelen van de Vlaamse overheid. Die financiering werd echter stopgezet. “Door de tijdelijke herinvoering van de 1%-energielening willen we de renovatiegolf die bezig was in Mechelen niet doen stilvallen. De gunstige lening is er voor alle Mechelaars, ongeacht hun financiële situatie”, zegt schepen van Klimaat Marina De Bie.

De actie loopt van oktober 2020 tot en met september 2022, met een tussentijdse evaluatie na 1 jaar. “Voor woningeigenaars is deze gunstige lening vaak het ultieme duwtje in de rug: het helpt hen om vandaag de investering te kunnen doen en uiteindelijk betalen ze de lening gespreid terug met het geld dat ze besparen op hun energieverbruik.” De Mechelse 1%-lening kent een rentevoet van maximaal 1% en een maximum looptijd van 8 jaar. Meer info op klimaatneutraal.mechelen.be.

Kwetsbare doelgroepen komen overigens nog altijd in aanmerking voor de 0%-lening van de Vlaamse overheid.