Energieloket maakt plaats voor livechatbox Wannes Vansina

04 mei 2020

17u36 0 Mechelen Mechelaars met vragen over renovaties kunnen daar vanaf donderdag ook mee terecht bij een nieuwe livechatbox op de Mechelaars met vragen over renovaties kunnen daar vanaf donderdag ook mee terecht bij een nieuwe livechatbox op de website van Mechelen Klimaatneutraal

Deze moet een alternatief vormen voor het fysiek energieloket, dat omwille van de coronamaatregelen gesloten blijft. “De medewerkers van het energieloket zijn ondanks de coronacrisis altijd bereikbaar gebleven via e-mail en telefoon, maar kunnen vanaf nu ook live aangesproken worden via een chatbox. Dat is iets laagdrempeliger”, zegt schepen Marina De Bie. Chatten over energiebesparing, aannemers, premies of de Vlaamse energielening kan elke donderdag tussen 14 en 16 uur en elke maandag tussen 10 en 12 uur.