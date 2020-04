Energieleverancier roept op geld te doneren voor kwetsbare leerlingen zonder computer Wannes Vansina

06 april 2020

18u15 0 Mechelen Energieleverancier Eneco heeft een actie gelanceerd ter ondersteuning van DigitalForYouth.be, een vzw die oude laptops inzamelt en gebruiksklaar maakt voor kansarme jongeren.

De klanten van het energiebedrijf met hoofdzetel in Mechelen kunnen via een speciaal crowdlending-& gifting platform een financiële bijdrage storten. Voor elk bedrag dat gestort wordt, zal Eneco de inzet verdubbelen. Daar bovenop steunt Eneco DigitalForYouth.be zelf met nog eens 100.000 euro.

“Jongeren hebben nood aan kwaliteitsonderwijs, maar door het sluiten van de meer dan 1.000 secundaire scholen is dat heel moeilijk geworden. Afstandsonderwijs is geen evidentie, en al helemaal onbegonnen werk als je geen computer hebt. De jongeren van vandaag, zijn onze bedrijfsleiders, ambtenaren, verplegers en dokters van morgen. We moeten er dus zorg voor dragen”, zegt Jean-Jacques Delmée, CEO Eneco België.

Eneco hoopt via de klanten 50.000 euro op te halen. Om één ingezamelde laptop gebruiksklaar te maken, heeft DigitalForYouth.be ongeveer 100 euro nodig. Meer info: www.eneco.be/together.