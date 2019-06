Elf scholen nemen deel aan Rode Neuzen Dag: “Dit is absoluut nodig” Wannes Vansina

18u59 0 Mechelen De inschrijvingen lopen nog, maar nu al staat vast dat elf scholen uit Mechelen volgend schooljaar deelnemen aan de Rode Neuzen Dag. Het zal onder meer leiden tot een radiostudio op de speelplaats en een stille ruimte. “De nood aan initiatieven als Rode Neuzen Dag is groot”, klinkt het.

De vierde editie van de Rode Neuzen Dag vindt plaats op 29 november. Waar de vorige jaren de focus lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. De partners hopen dat zoveel mogelijk scholen deelnemen aan de actie. Uit nieuw iVOX-onderzoek bij duizend jongeren in Vlaanderen blijkt immers dat de helft van de jongeren het gevoel heeft dat ze te veel onder druk staan om het goed te doen op school.

Radiostudio

Een aantal scholen in Mechelen nam dit schooljaar al deel. COLOMAplus bijvoorbeeld. Het zamelde heel wat geld in, onder meer met het geven van kapbeurten. “Nieuw volgend jaar is dat de opbrengst van schoolacties integraal naar de school gaat. Met dat geld wil COLOMAplus een schoolradio starten. Muziek brengt mensen bij elkaar en er lopen wel wat talenten op school rond. De leerlingen kunnen eigen shows maken tijden de pauzes”, zegt woordvoerder Ingeborg De Cooman.

Busleyden Atheneum Campus Stassart startte zo’n schoolradio dit jaar al op, mede dankzij Rode Neuzen Dag. “Onze school heeft een caravan aangekocht, die op de speelplaats gezet en volledig laten pimpen door de leerlingen zelf. Hij werd ingericht als radiostation. Iedere laatste vrijdag van de maand maken leerlingen er zelf radio. Wij zitten met ongelooflijk veel talent op onze campus en op dat moment worden er nummers van onze leerlingen gespeeld”, zegt leerkracht Elynn Asselberghs.

De school in de Stassartstraat zette vorig jaar tal van acties op om geld in te zamelen, onder meer een multicultureel marktje en koekjesverkoop. “We nemen deel omdat we het uitermate belangrijk vinden dat elke leerling zich thuis en goed voelt op onze school”, vervolgt Asselberghs. “Op onze school hebben we een aantal leerlingen die het van thuis uit moeilijk hebben. We werken rond veerkracht en weerbaarheid en maken onze leerlingen warm om er te zijn voor anderen.”

Stille ruimte

Ook Busleyden Atheneum Campus Botaniek nam dit schooljaar al deel aan Rode Neuzen Dag. Volgens adjunct-directeur Tatiana Rutten is er “absoluut nood” aan initiatieven die inzetten op emotioneel en geestelijk welbevinden. “Volgend schooljaar willen wij een project uitwerken waarbij we een stille ruimte inrichten op school waar leerlingen zich kunnen terugtrekken als de veelheid van prikkels om hen heen teveel worden.”

Ursulinen Mechelen wil zich dan weer inzetten voor het project ‘Gespreksroute Trenziria – Diversiteit als inclusief’, een OVERKOP-project. Andere secundaire scholen die volgens de organisator deelnemen zijn PTS, Pitzemburg en Bim-Sem. In het basisonderwijs schreven Onze-Lieve-Vrouw van de Ham, De Vlinder, Victor Van de Walle, het Scheppersinstituut en Het Zonnehuis zich in.