Elektrische wagens krijgen zeven bijkomende laadpalen Wannes Vansina

21 augustus 2020

Er komen in de herfst zeven laadpalen bij in Mechelen ten behoeve van elektrische wagens. “Willen we de Mechelaar de overstap laten maken naar een eigen elektrische wagen of elektrische deelwagen dan moeten we ervoor zorgen dat er op strategische plaatsen in de stad, bij onder andere buurtparkings en mobipunten, de wagens kunnen opgeladen worden”, motiveert schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

De palen komen in de Dageraadstraat, Winketkaai, Frans Halsvest, Caputsteenstraat, Nekkerspoelstraat, Veemarkt en Leermarkt en zullen telkens twee parkeerplaatsen bedienen. Buurtbewoners zullen telkens worden geïnformeerd. Voor veertien andere laadpalen moet nog een locatie worden aangeduid. Zijn ook die geplaatst, dan zal de stad beschikken over 60 laadlocaties.

De palen worden geplaatst in het kader van het actieplan van ‘Clean Power for Transport’, een projectsubsidie van de Vlaamse overheid. Bedrijven, scholen en organisaties worden aangemoedigd zelf elektrische laadinfrastructuur te plaatsen op hun privéparking en kunnen hiervoor subsidies aanvragen bij de stad.