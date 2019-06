Elektriciteitskast in leegstaand pand begint te smeulen TVDZM

06 juni 2019

14u50 0

De brandweer is donderdagochtend moeten uitrukken naar de Jodenstraat in Mechelen. Een elektriciteitskast in een leegstaand pand begon er te smeulen. Buurtbewoners verwittigden de hulpdiensten. Ook de eigenaar van het pand kwam ter plaatse. Zij moesten uiteindelijk niet ingrijpen. De brandweer voerde een controle uit.