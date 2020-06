Eindelijk weer samen eten in lokale dienstencentra Wannes Vansina

29 juni 2020

16u51 0 Mechelen Sinds maandag kunnen bezoekers van de Mechelse lokale dienstencentra opnieuw een warme maaltijd krijgen. Ze sloten 109 dagen de deuren omwille van de coronapandemie, maar zijn nu terug open.

“Dat we plots niet langer samen konden eten was bijzonder moeilijk. Maar om onze mensen niet in de kou te laten, beslisten we meteen om vanaf 12 maart de maaltijden aan huis te leveren. Tijdens de lockdown werden op die manier gemiddeld zo’n 150 maaltijden per dag aan huis bedeeld”, vertelt voorzitter Gabriella De Francesco. Vervoer van en naar de centra is er voorlopig nog niet omdat het niet veilig kan. “Personen met beperkte mobiliteit die in normale tijden gebruik maken van het personenvervoer blijven hun maaltijd thuis ontvangen”, aldus ondervoorzitter Jeroen Baeten. Stap voor stap worden ook de andere activiteiten opgestart.