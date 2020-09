Einde corona-uitbraak Milsenhof in zicht: “Vanaf woensdag in principe coronavrij” Wannes Vansina

07 september 2020

16u07 1 Mechelen Vanaf vandaag is fysiek contact tussen bewoners en bezoekers in woonzorgcentra weer toegestaan, maar nog niet in het Milsenhof in Mechelen. Het woonzorgcentrum moet de coronabesmettingen nog even uitzweten, al gaat het wel de goede kant uit.

Het Milsenhof werd de afgelopen weken getroffen door een ernstige corona-uitbraak. Op een bepaald ogenblik lagen 57 bewoners op de cohort-afdeling en ook heel wat personeelsleden raakten besmet.

“Intussen is onze cohortafdeling ontmanteld. Nog vijf residenten, die op 26 augustus positief testten, verblijven tot woensdag in afzondering om de quarantainetijd van veertien dagen te respecteren. Daarna zijn we in principe coronavrij”, zegt directeur Danny Coremans. Nieuwe tests waren immers negatief.

Het woonzorgcentrum brengt intussen alles in gereedheid om opnieuw bezoek mogelijk te maken, al staat nog niet vast vanaf wanneer en hoe dat kan. “Dat hangt van een beslissing af van de crisisraad en de raadgevende artsen. In principe gaan we voor het maximale proberen gaan.”