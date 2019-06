Egel waggelt WODCA-controle binnen in Mechelen TVDZM

24 juni 2019

Agenten van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek hebben afgelopen nacht bezoek gekregen van een opmerkelijke gast. Tijdens een alcoholcontrole waggelde plots een egel de controlepost binnen. Of hij teveel had gedronken, zullen we nooit te weten komen. “Hem een ademtest laten afleggen, leek ons overbodig”, meldt de politiezone op sociale media. “Maar wel hebben we deze kleine man veilig de straat over geholpen.”