Effectieve celstraffen voor dieven die brillen stalen TVDZM

30 juli 2019

13u00 0 Mechelen Drie Nederlanders zijn door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan een diefstal met geweld. Het trio ging er in april 2019 vandoor met negen brillen van Cartier. Deze werden gestolen bij een opticien op de Vijfhoek in het Mechelse centrum.

De zaakvoerder betrapte een van de gangsters en kreeg daarbij een duw waardoor de man ten val kwam. Hij liep daarbij enkele verwondingen op. Na de diefstal vluchtten de drie weg met een wagen. De politie werd op de hoogte gebracht en ging in de achtervolging. Er werd onder meer aan hoge snelheid gevlucht via de Battelsesteenweg, het Jaagpad langs de Dijle, de Winketkaai en de Olivetenvest. Daar werden de drie klemgereden en gearresteerd. Sindsdien zitten ze in de cel.

“Levensgevaarlijk”

Ook in het vonnis hield de rechter vandaag rekening met hun vluchtpoging. “Daarbij brachten jullie de levens van verschillende mensen in gevaar”, klonk het. Twee van de drie kregen elk een effectieve celstraf van dertig maanden, de derde beklaagde tot slot kreeg een celstraf van achttien maanden met een gedeeltelijk uitstel. Aan de opticien werd een schadevergoeding toegekend van een euro toegekend. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.