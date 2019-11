Effectieve celstraf voor Mechelaar die betrapt werd met duizend XTC-pillen TVDZM

22 november 2019

17u30 0 Mechelen Danny M. Uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden effectief. De Mechelaar stond terecht voor het verhandelen van drugs. Hij werd onlangs in Beringen betrapt met 1.000 XTC-pillen in zijn wagen. “Ik moest thuis weg en zocht snel geld. Ik ben teruggegrepen naar wat ik kende: dealen”, vertelde hij de rechter.

De Mechelaar werd opgemerkt midden mei. De drugs werd volgens procureur des konings Lieselotte Claessens aangetroffen in een rugzak van beklaagde. “Oorspronkelijk verzon hij het verhaal dat hij de drugs had aangekocht om te gebruiken op feestjes of op festivals. Eens geconfronteerde met de resultaten van de huiszoekingen. Waarbij verschillende drugsgerelateerde berichten werden aangetroffen, ging over tot bekentenissen”, voegde de Mechelse procureur nog toe aan haar vordering.

Uit het onderzoek dat volgde, bleek dat hij zo’n tweeënhalf jaar lang cocaïne had verhandeld. “Maar omdat dit niet goed meer lukte, ben ik overgeschakeld naar XTC. Ik moest snel geld kunnen verdienen omdat ik wou verhuizen”, zei de man nog op zitting. In het verleden werd de man al een keer veroordeeld voor het verhandelen van drugs. Hij kreeg toen een werkstraf.

“Alleen heeft die straf blijkbaar weinig indruk achtergelaten”, besloot Claessens. Ook de rechter tilde zwaar aan de feiten. Zij veroordeelde hem tot een effectieve gevangenisstraf en een geldboete die oploopt tot zo’n 8.000 euro. De wagen waarin de drugs werd gevonden, werd eveneens verbeurd verklaard. Of er beroep zal worden aangetekende tegen het vonnis, is nog niet bekend.