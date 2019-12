Effectieve celstraf voor man die collega hersenschudding sloeg TVDZM

18 december 2019

De rechter in Mechelen heeft een man veroordeeld tot een effectieve celstraf van tien maanden. Hij moet ook een geldboete betalen van 800 euro. De man werd vandaag schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Vorig jaar sloeg hij twee collega’s. Een van hen liep daarbij een hersenschudding op. Het incident gebeurde op de terugweg van een feestje met zijn collega’s. De eerst klap viel toen ze nog aan het rijden waren, de tweede toen ze waren uitgestapt. Opdagen voor zijn proces deed hij niet. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. “Hij had een zestal glazen zwaar bier op en had drugs gebruikt”, klok het. “Mijn cliënt beseft dat hij een probleem heeft. Als hij heeft gebruikt, wordt hij agressief.” De verdediging vroeg dan ook een straf met uitstel maar daar ging de rechter niet op in. Aan zijn slachtoffers moet hij net geen 1.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Of er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.