Effectieve celstraf voor jonge crimineel na twee vechtpartijen TVDZM

12 juli 2019

11u15 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft de negentienjarige Kilian D. veroordeeld tot een effectieve celstraf van achttien maanden. Hij moest zich vorige maand verantwoorden voor twee vechtpartijen.

Begin april 2019 werd de tiener samen met nog twee anderen opgepakt na een inbraak en vandalisme in een Mechelse middelbare school. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Ruim een jaar voor die arrestatie kwam hij in een tijdspanne van 48 uur maar liefst twee keer in aanraking met de lokale politie van Mechelen-Willebroek. Dit nadat hij twee jongeren had geslagen.

Eerst sloeg hij een andere jongeman een gebroken neus langs de Leuvense Vaart, een dag later verwondde hij een andere jongeman op de Ganzendries. Volgens het parket liep zijn slachtoffer daarbij een steekwonde op. Dat laatste werd betwist, de twee andere vechtpartijen niet. Zijn raadsman vroeg aan de rechtbank om een laatste kans.

3,5 jaar cel

Onder meer omdat de strafpleiter vreest dat zijn anderen veroordelingen effectief zullen worden. Sinds zijn achttiende verjaardag bouwde de tiener al een behoorlijke strafblad op. In totaal werd hij door de rechter al veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar gekoppeld aan een uitstel met voorwaarden.

Alleen verliepen die volgens het parket niet geweldig en stuurde de tiener volgens procureur des konings Lieselotte Claessens al verschillende keren zijn kat naar het justitiehuis en de justitie-assistente. Voor haar was de maat dan ook vol: “Meneer heeft al vele kansen gekregen maar heeft deze steeds opnieuw verknoeid. Deze voorgaande straffen hadden duidelijk geen enkele impact. Hij blijft steeds teruggrijpen naar geweld.”

De Mechelse rechter volgde het parket en legde de tiener, die nog steeds in de gevangenis zit in afwachting van zijn ander proces, naast een effectieve celstraf ook een geldboete van 150 euro op. Of er beroep zal worden aangetekende tegen het vonnis, is nog niet bekend.